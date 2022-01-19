شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر للفنادق.

البورصة تخسر 6.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 192.2 مليون ورقة مالية بقيمة 724.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.27% والعرب على 8.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العربية والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11715 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13944 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4628 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4659 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 700 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3459 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 45 ألف سهم، 8403 سهم، 81 ألف سهم، 9813 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة متربطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 2000سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 40 سهم.











