شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والبحرين وأبو ظبي بجلسة الأربعاء..وهبوط "دبي" بنسبة 0.29% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.54% رابحًا 66.38 نقطة ليغلق عند مستوى 12260.13 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.578% رابحًا 133.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8612.91 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.16% رابحًا 2.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1813.54 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.29% خاسرًا 9.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3168.63 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحًا 66.38 نقطة ليغلق عند مستوى 12260.13 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 100.26 نقطة ليغلق عند مستوى 26158.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 170.3 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.48%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية والإعلام والترفيه وإنتاج الأغذية بنسبة 0.28%، 0.26%، 0.25%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والمرافق العامة بنسبة 0.69%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%.

وقفز 89 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.38%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 4.11%، وتراجع 105 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة تداول" بنسبة 3.32%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 2.86%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.03%، فيما تصدر سهم "مجموعة تداول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 640.2 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.578% رابحًا 133.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8612.91 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.549 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 206.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 7657 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.55%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.63%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 10.38%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 8.09%، ثم سهم "سهم بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 3.92%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.8%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 1.96%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 416.3 مليون درهم.

بورصة البحرين

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحًا 2.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1813.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 957.7 ألف سهم بقيمة 473.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 50.54% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 10.27% مدفوعًا بارتفاع سهم شركتي زين البحرين، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، 0.35%، على التوالي، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.57%.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 2.86%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.96% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.13%.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسرًا 9.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3168.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 282.1 مليون سهم محققة ما قيمته 484.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6418 صفقة لعدد 29 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي التأمين والعقارات بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.16%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.59%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.25%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.7 مليون ورقة بقيمة 156.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.2%.





بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7375.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 4.36 نقطة ليغلق عند مستوى 8038.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 6.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6071.42 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحًا 3.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6364.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 255.4 مليون سهم بقيمة 52.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9499 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.01%.