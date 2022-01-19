شكرا لقرائتكم خبر عن ايفرجرو للأسمدة المتخصصة توقع اتفاقية شراكة مع بى كونيكت شريك شركة ساب AG SAP لتعزيز التحول الرقمى بالمجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم مجموعة شركات أيفرجرو لألسمده المتخصصه والتى تعد ثالث أكبر منتج فى العالم لألسمدة عن إطالق شراكة استراتيجية مع شركة بى كونيكت ) شريك أعمال ساب ( فى مجال حلول األعمال و التي تهدف إلى تفعيل التحول الرقمي للمجموعه لتطبيق أفضل نماذج التشغيل وأدارة عمليات المجموعة . كما ستعمل مجموعة أيفرجرو مع بى كونيكت على تكوين خارطة طريق آمنة وقوية للتحول الرقمي تتماشى مع االستراتيجية الرقمية لمجموعة أيفرجرو مما سينتج عنه بيئة معلومات حديثة وأكثر مرونة وتعزيز كفاءة العمليات واالرتقاء بمستوى خدمة عمالئها فى أكثر من 70 دوله حول العالم .وتساهم في زيادة إنتاجية الموظفين .

وفي هذا السياق صرح المهندس/ محمد الخشن رئيس مجلس أدارة المجموعه" أن الشراكة مع بى كونيكت تأتى في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز قواعد الحوكمه و التزامنا باالستدامة حيث نستثمر أكثر في الحلول التي تساعدنا على تحقيق كفاءة عملياتنا من حيث التكلفة، وبالتالي تعزيز قابلية التوسع كجزء من سعينا نحو التحول الرقمي، وأضاف سيادته أن هذا التعاون سيمكننا أي ًضا من ضمان زيادة القدرة التنافسية للشركة حول العالم وتعزيز االبتكار، سوا ًء كان ذلك لتوسيع النطاق ليصبح شامالً متكامالً، أو لتقليل وقت التنفيذ في السوق، أو لخلق مرونة في العمل، أو التخاذ القرارات المبنية على البيانات العلمية للتمكن من تلبية احتياجات العمالء.“ و صرح االستاذ/ أيمن حسام عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أتش اوو " بأن هذه االتفاقية تعد خطوة على الطريق لالنطالق إلى عالم أوسع فى ظل التحول الرقمى الذى تمر به مصر بل و العالم، وأكد سيادته على دعمه الكامل لمشروع التحول الرقمى داخل ايفرجرو عن طريق بى كونيكت و التى تقود التحول الرقمى داخل مجموعة اتش اوو، ووجه سيادته الشكر لفريق عمل ساب و لالستاذة هدى منصورعلى تشريفها االحتفال و قال سيادته أتمنى كل التوفيق و النجاح لشركة بى كونيكت و أيضاً لشريك العمل الجديد مجموعة ايفرجرو." ومن ناحية أخرى صرح الدكتور / أحمد خليفه، نائب رئيس مجلس األداره ب مجموعة ايفرجرو " أن قطاع صناعة األسمده يشهد تحوًال هائالً وتقدم في التكنولوجيا بشكل متزايد لتحسين أداء األعمال، وخفض التكاليف ورفع الكفاءة األنتاجيه ونحن نطمح دائماً إلى بناء مؤسسة صناعيه بمعايير وتقنيات المستقبل، من خالل تسخير اإلمكانيات المتكاملة لتكنولوجيا حلول األعمال السحابية ، مما يسمح لتقديم تجربة مميزة لعمالئنا، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز إنتاجية الموظفين، فضًال عن تطوير مجموعة تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة الخاصة بنا."

وأضاف أ/ ممدوح الخولى العضو المنتدب لشركة بى كونيكت" بأن حصول الشركة على الشراكة مع ساب جاء تكليالً لعمل متواصل على مدار ثالث سنوات ماضية، وتوجه بالشكر لفريق العمل ببرنامج شراكة ساب لتعاونهم المثمر ووعدهم بأن تبذل الشركة كل الجهد لنشر تكنولوجيا ساب لدى عمالءها وأن تكون شريكاً محترفاً ومهنياً و محترماً أخالقياً وهذه ثقافة مجموعة اتش اوو التى ننتمى إليها، وهذه هى مجموعة القيم التى ستقدم الى مجموعة ايفرجرو متمنياً لهم التوفيق و النجاح." وأضاف المهندس/ عماد عيسى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بمجموعة ايفرجرو "إن زيادة مرونة البنية التحتية التقنية وقابليتها للتوسع أمر بالغ األهمية لتحفيز االبتكار وتحقيق التميز الذي يدفع عجلة النمو المستدام لمجموعة أيفرجرو. ومن خالل شراكتنا مع ساب، سنتمكن من إنشاء منصة آمنة تدعم استراتيجية التحول السحابي لحلول األعمال الخاصه بمجموعة أيفرجرو. وتم توقيع االتفاقية بحضور ممثلين من شركة ساب وشركة بى كونيكت و شركة ايفرجرو الدكتورة / هدى منصور -ساب االستاذ /أيمن حسام عمر - بى كونيكت المهندس/ محمد الخشن - ايفرجرو االستاذ / محمد سامى -ساب االستاذ / ممدوح الخولى - بى كونيكت االستاذ /محمد محمد الخشن - ايفرجرو االستاذ/ على زويل -ساب االستاذ / أحمد عامر - بى كونيكت الدكتور/ أحمد خليفة -ايفرجرو االستاذ/ محمود عوض -ساب المهندس/ ضياء حسين - بى كونيكت المهندس/ عماد عيسى -ايفر جرو



