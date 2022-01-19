شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على السير في إجراءات شطب أسهم بنك الكويت الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم بنك الكويت الوطني – مصر برأس المال المصدر والمقيد 5 مليارات جنيه موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن يتم شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري بسعر 20.03 جنيه مصري للسهم الواحد بناء على دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، وذلك طبقًا للمادة (55) والمادة (55) مكررًا من قواعد القيد، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما .

كما قررت اللجنة، نقل تداول أسهم البنك الكويت الوطني إلى القائمة (د) وفقًا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام البنك بالسير في إجراءات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 20 يناير الجاري.

كما قررت اللجنة، الموافقة على تعديل التصنيف القطاعي لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية ليصبح قطاع "مقاولات وإنشاءات هندسية" بدلًا من قطاع "العقارات" في ضوء كتاب الشركة في 12 يناير الجاري، وما أسفر عنه تحليل إيرادات النشاط بناء على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 و30 سبتمبر 2021، ويتم تنفيذ التعديل بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل.

وقررت اللجنة أيضًا، الموافقة على قيد زيادة راس المال المرخص به لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ، من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه، مع التنبيه على الشركة للالتزام مستقبلًا بالأحكام الواردة بالمادة 26 من قواعد القيد والشطب والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها بشان المهلة المقررة للانتهاء من قيد التعديلات.

وفي سياق متصل وافقت لجنة القيد، على قيد تعديل غرض شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة، لتصبح المادة (3) بعد التعديل إنتاج الأسمدة والأمونيا والنيتروجين، شراء وبيع وتسويق جميع منتجات الأسمدة النيتروجينية ومشتقاتها، تنمية وإنشاء وامتلاك وتمويل وإدارة وصيانة وتشغيل مشروع لإنتاج الميلامين ومشتقاته، شراء وبيع و تسويق وتوزيع منتج الميلامين ومشتقاته في الخارج وجميع أنحاء الجمهورية عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا .