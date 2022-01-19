شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا سياست ديلي» يبرز فوز مهندسة سعودية بجائزة أفضل المخترعين تحت سن 35 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «الابتكار حصل على براءة اختراع أمريكية، ويجري حاليا تطويره وتصنيعه من مواد مستدامة في جامعة الملك عبدالله».

أبرز موقع «ذا سياست ديلي» أهمية الإنجاز الذي حققته المهندسة السعودية دانة السليمان، التي تعمل أستاذا مساعدا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بعد فوزها بجائزة المبتكرين تحت سن الـ35، لاختراعها رقاقة تكشف السرطان.

وأشاد الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، بالابتكار، مؤكدا أنه عبارة عن شريحة صغيرة مكونة من إبر رفيعة مغطاة بمادة توضع على الجلد، وتكتشف أنواعا مختلفة من السرطان.

ونقل الموقع عن السليمان قولها: «إنها شريحة صغيرة مصنوعة من إبر دقيقة مغطاة بمادة توضع على الجلد، وهي قادرة على امتصاص السائل، واكتشاف المؤشرات الحيوية للسرطان بطريقة سهلة وغير جراحية».

وأشارت السليمان إلى أن الابتكار حصل على براءة اختراع أمريكية، ويجري حاليا تطوير التكنولوجيا وتصنيعها من مواد مستدامة في جامعة الملك عبدالله، ومن ثم سيتم تسليمها للأطباء في جميع المستشفيات قريبا.

وأردفت: «السبب الذي دفعني لإنشاء الشريحة هو العملية المؤلمة والمملة التي يمر بها المريض المشتبه في إصابته بالسرطان، عند اتباع الطريقة التقليدية لأخذ عينة منه».

من جانبها، هنأت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، السليمان على ابتكارها الإبرة المجهرية الوظيفية المغلفة بالهيدروجيل، التي تساعد في أخذ العينات بشكل سريع وغير جراحي واكتشاف الإشارات الحيوية للسرطان من نسيج خلايا الجلد.

واختتم «ذا سياست ديلي» مشيرا إلى أن برنامج المبتكرين تحت سن 35 - «Innovators Under 35» يسعى إلى تكريم الخبراء التقنيين والباحثين والعلماء والنساء، ممن لا يتجاوز عمرهم 35 عاما، وتشمل شروط الترشيح للجائزة مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطب الحيوي، والحوسبة والاتصالات، والطاقة، وعلوم المواد، والبرمجيات وحتى النقل والإنترنت، وأكثر من ذلك، حيث يمكن للابتكارات والأبحاث التي أنجزوها أن تحقق قفزة نوعية في عالمنا المعاصر.