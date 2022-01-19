شكرا لقرائتكم خبر عن ياهو فاينانس: السعودية تعزز موقفها الاقتصادي عبر اعتماد سياسات التنويع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • «من المتوقع تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حتى عام 2025 وما بعده»

ألقى موقع «ياهو فاينانس» العالمي الضوء على فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي الواعدة في المملكة، والمرتبطة بتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، التي ستعزز إمكانات النمو المستقبلية للقطاع غير النفطي في المملكة بقوة، حسبما يؤكد الموقع.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، أن آفاق بيئة الاقتصاد الكلي في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة قوية، وتشمل جوانب مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من هذا الناتج، والسياسة المالية والنقدية، والتركيبة السكانية، وملف الرعاية الطبية والتأمين الصحي.

ووفقاً للموقع، فمن المتوقع أن يكتسب نمو الناتج المحلي الإجمالي مزيداً من الزخم في 2022، مع استمرار وتيرة النمو السريعة حتى 2025، ليصل حينها عند مستوى 2.5٪. مع سعي الحكومة للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وأضاف: «من المتوقع تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حتى عام 2025 وما بعده».

واختتم: «سياسات التنويع ستشارك في تعزيز موقف المملكة الاقتصادي بقوة خلال السنوات المقبلة، وتحقق بنسبة كبيرة ما نصت عليه رؤية 2030».