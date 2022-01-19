شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 87.79 دولار و85.95 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 87.79 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.95 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفعت لليوم الرابع على التوالي. وحققت أسعار النفط المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.3 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثالث من عام 2021 بنحو 1.1 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 2.1 % مقارنـة بـالربع السابق، ليصـل إلـى نـحـو 52.3 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 3.2 مليون برميل / يوم، أي بنسبة 6.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".