شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد غرف السياحة يستعرض مشروعات التطور والتحول البيئي وتشجيع السياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بحرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار علي حضور بداية الاجتماع الاول للمجلس في العام الجديد 2022 والذي انعقد الثلاثاء بمقر الاتحاد، وقد جاءت مشاركة الدكتور خالد العناني استمرارا للتعاون بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص وفي مقدمته الاتحاد والغرف السياحية، واستهدفت مناقشة عددا من الموضوعات المهمة سعيا للنهوض بصناعة السياحة وحل المشاكل التي تواجهها، وشهد الاجتماع حوارا مثمرا وهادفا بحضور اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف ورؤساء الغرف السياحية.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع سعيا لتحقيق أفضل نتائج ممكنة لصناعة السياحة وهو هدف مشترك للجميع وطالب الوزير القطاع السياحي من خلال مجلس إدارة الاتحاد بضرورة استثمار الأحداث المهمة والفعاليات الدولية التي تقام بمصر وآخرها منتدي شباب العالم الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ لتحقيق الدعاية والترويج للسياحة المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الفعاليات المهمة ستقام في مصر الفترة المقبلة ومنها استضافة مصر للاجتماع السنوي للجنة الاقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في شهر مارس القادم وهي اللجنة التي تترأسها مصر ممثلة في وزير السياحة والآثار.

كما تم مناقشة ما يتم في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.

كما تحدث الوزير عن التوجه الحتمي للاهتمام بالبيئة من خلال عدة محاور اهمها الانتقال لاستخدام طاقة بديلة ونظيفة سواء في المنشآت السياحية أو المركبات والحافلات السياحية تحقيقا لهدف تنفيذ سياحة مستدامة مؤكدا على ان البيئة النظيفة أصبحت أحد أهم عوامل الجذب السياحي التي تأتي في مرتبة متقدمة من أولويات السائح عند اختيار المقصد السياحي الذي ينوي زيارته.

كما تناولت المناقشات المشروعات التقنية التي انتهت مؤخرا وزارة السياحة والآثار من تنفيذها لتواكب التطور والتحول الرقمي الذي يشهده العالم ومنها على سبيل المثال بوابة الخدمات السياحية وقاعدة بيانات العاملين والمتعاملين مع السائح، و موقع الوزارة وتحديث موقع هيئة تنشيط السياحة على شبكة المعلومات الدولية وكذلك صفحات السياحة على كافة التطبيقات المتاحة ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أوضح الوزير أن هذه المنافذ الالكترونية تساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة سواء خارجيا أو داخليا.

وفي حديثه عن السياحة الداخلية أشاد الوزير بالتعاون مع وزير الطيران المدني والشركة الوطنية مصر للطيران في جهودها لتشجيع السياحة الداخلية من خلال تخفيض اسعار تذاكر السفر معربا عن امله في الاستفادة من هذه الامكانيات والتسهيلات لرفع الوعي لدى الشباب والأطفال المصريين بأهمية صناعة السياحة من خلال تسهيل ترتيب رحلات لهم للمناطق السياحية والأثرية، مشيرا الى انه يقوم بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم في هذا الصدد ، واقترح الوزير على الاتحاد إعداد محاضرات تعليمية ذات محتوى جاذب ومبسط يتم إعدادها بالتعاون بين وزارة السياحة و الآثار ووزارة التربية والتعليم تستهدف زيادة وعي ومعرفة الطفل المصري بوطنه وقيمته التاريخية وأهميته سياحيا.

وشدد الوزير على أهمية العنصر البشري في صناعة السياحة و اهمية تكثيف التدريب بالمنشآت السياحية بمختلف أنشطتها و التأكد من تطبيق معايير ومستويات الجودة التي يجب أن تتناسب مع مكانة مصر و أهميتها.

من جانبه قدم أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وأعضاء المجلس الشكر للوزير معربين عن امتنانهم لما قدمته الحكومة المصرية من مساندة للقطاع السياحي خلال أزمة كورونا وأعربوا عن تفاءلهم بالتعافي قريبا من تلك الأزمة ، كما أشادوا بجهود الوزارة في وضع أسس مدروسة ومؤسسية للقطاع ومنها حزمة القوانين المنظمة للعمل السياحي في مصر لتواكب التغيير الذي طرأ على صناعة السياحة عالميا و توجهات السائح مما يسهم بلا شك في تطوير العمل السياحي و استثمار المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر و تؤهلها لتقديم منتج سياحي متنوع وفريد.