شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur بالعاصمة الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من اليوم وحتى 23 يناير الجاري، بوفد رسمي برئاسة ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، في المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur في دورته الثانية والأربعين بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

ويعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحى عالمي بعد بورصتي برلين السياحية " ITB" ولندن الدولية للسياحة " WTM " وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية فى شبة جزيرة ايبريا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح ماجد أبو سديرة أن هذه الدورة تهدف بشكل رئيسي إلي استعادة الحركة السياحية العالمية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحه فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة خلال فعاليات المعرض بعدد من أهم وكبار منظمي الرحلات بالسوق الإسباني والبرتغالي، كما سيعقد عدد من اللقاءات مع عدد من شركات الطيران، بالإضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات الإعلامية لإطلاع الرأي العام الإسباني على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من كافة دول العالم وعلى إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية التي تتخذها مصر من أجل ضمان صحة وسلامة السائحين بالإضافة إلى مقومات المقصد السياحي المصري وتنوعه.

وتشارك الوزارة في المعرض هذا العام بجناح مساحته 300 م2، بمشاركه عدد من العارضين من القطاع السياحي الخاص، يمثلون عدد (13) شركة سياحة، و(9) فنادق، إلى جانب مكتب مصر للطيران.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض "الفيتور" Fitur يشارك به حوالي ٥٠٠٠ مشارك من خمس قارات، بجانب جميع المناطق والمقاطعات والشركات السياحية الاسبانية، بالإضافة إلى عارضين من أكثر من 55 دولة، و 37 ممثلين رسميين.