شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة المصرية حريصة على تقديم الدعم لرواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من رواد الأعمال بمركز "legatum" للتطوير وريادة الأعمال، التابع لجامعة "MIT" الأمريكية برئاسة الدكتورة دينا شريف، الرئيس التنفيذي للمركز و"ميريش أونتنيو"، مدير برنامج الزمالات والمبادرات الدولية؛ وذلك لبحث تفعيل التعاون بين الهيئة والمركز.

وخلال اللقاء، أكد "عبد الوهاب" حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج لتسهيل عملهم داخل السوق المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم برامج دعم مختلفة للشركات الناشئة من خلال مركز (فكرتك شركتك)؛ سواء فنيا، أو إداريا.



جانب من اللقاء

كما أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن استعداده الكامل لتقديم مختلف أنواع الدعم لرواد الأعمال في مصر، والمساعدة في توثيق التعاون مع مركز "legatum" في بناء شراكات مستقبلية لخدمة الاقتصاد.

من جانبها، أشادت الرئيس التنفيذي لمركز "legatum" بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والتطور، الذي شهدته بيئة الأعمال والطفرة التي حققتها الحكومة المصرية، مؤخرا، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، الذي شجع العديد من دوائر الأعمال خارجيا وداخليا على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من رواد الأعمال المشاركين باللقاء قدموا قصص نجاح بالقارة الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأبدوا رغبتهم في دراسة تنفيذ مشروعات في مصر، خاصة في مجال النقل والمواصلات، والزراعة، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى بناء تعاون مستقبلي بين الجانبين لتأسيس شراكات ناجحة.



