شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط انخفاض أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط انخفاض ملحوظ في أحجام التداول على الأسهم والتي سجلت 239.6 مليون جنيه بعد مرور ساعتين من بدء الجلسة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 11769 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2066 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13971 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 4640 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3247 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4654 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 700 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3459 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 45 ألف سهم، 8403 سهم، 81 ألف سهم، 9813 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة متربطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 2000سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 40 سهم.

أعلنت شركتي الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.25%، شراء الشركة الثانية 69244 سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تحقيق مبيعات بلعت 9.2 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 48.8%، عن العام المنتهي في 2020 ونمو بنسبة 32.9% عن العام المنتهي في 2019، وأرجعت تحسن المبيعات إلى زيادة الطلب على منازل الجونة، ومشروع O WEST ومكادي هايتس.

في سياق منفصل أعلنت شركة ابن سينا فارما، توقيع عقد إنشاء محطة الطاقة الشمسية الأولى لتغذية إحدى مقراتها، وتبلغ الطاقة القصوى للمحطة 379.5 كيلو وات بما يكفي لتغذية كافة المكاتب الإدارية والمخزن الموجودة بالمقر، وهو ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 281 طن على الأقل سنويًا.