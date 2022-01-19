شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة القابضة للمياه للتعامل مع مياه الأمطار بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركات التابعة فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمحافظات، ووجه غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة بمتابعة أعمال سحب المياه اولا بأول والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية ومتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وكان اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، قد تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالشركه حول متابعة حالة الطقس بمختلف فروع الشركه، يشير إلى تعرض محافظة البحيره لأمطار خفيفة عَلِى معظم امراكز ومدن المحافظة.

واصدر نشأت تعليماته بانتشار سيارات شفط وكسح المياه ورفع مياه الأمطار منذ مساء أمس الثلاثاء الي اليوم الاربعاء 2022/1/19 والعمل المتواصل بالشوارع والميادين هذا حيث شهدت محافظة البحيره من أمس امطار خفيفة متقطعه علي بعض مراكز ومدن المحافظه وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركه في حالة عمل دائم علي مدار اليوم.

وطالب نشأت، كافة فروع الشركه باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي ستشهدها المحافظه طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساءالفروع والشبكات ميدانيا ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار التي تشهدها المحافظات.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن المحافظة شهدت أمطار غزيرة الى متوسطة من الساعة 10 ونصف مساء أمس حتى الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، وتم التعامل مع مناطق تجمعات المياه فورا.

وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى حيث من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة.