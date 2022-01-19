شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين على «المطاعم والمقاهي» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 15 يناير الحالي، بلغت نحو 9.505 مليار ريال، مقابل 10.226 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، منخفضة بنسبة 7.1 %، فيما بلغ عدد العمليات 120.676 مليون عملية، مقابل 122.898 مليون عملية، منخفضة بنسبة 1.8%.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع المطاعم والمقاهي الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة عمليات بلغت 1.494 مليار ريال، مقابل 1.452 مليار ريال، بارتفاع قدره 2.8 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنحو 0.5 %، مسجلا 35.659 مليون عملية، مقابل 35.482 مليون عملية.

ووفقا للتقرير، جاء في المرتبة الثانية قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.356 مليار ريال، مقابل 1.475 مليار ريال، متراجعا بنحو 8.1 %، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 0.7 %، مسجلا 27.682 مليون عملية، مقابل 27.881 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 945.571 مليون ريال، مقابل 1.029 مليار ريال، منخفضا بنسبة 8.1 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 709.720 مليون عملية، مقابل 743.018 مليون ريال، منخفضا بنسبة 4.5 %، فيما جاء قطاع الملابس والأحذية خامسا مسجلا 690.931 مليون ريال، مقابل 864.356 مليون ريال، متراجعا بنسبة 4.5 %.

وبحسب التقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 652.868 مليون ريال، مقابل 657.288 مليون ريال منخفضا بنسبة 0.7 %.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن بقيمة عمليات بلغت 2.929 مليار ريال، مقابل 3.222 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9.1 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.597 مليار ريال، مقابل 1.618 مليار ريال، منخفضة بنسبة 1.3 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 508.513 مليون ريال، مقابل 564.924 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه منخفضة بنسبة 10 %، بينما بلغ عدد العمليات 5.650 مليون عملية، مقابل 5.858 مليون عملية، بانخفاض قدره 3.6 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 368.088 مليون ريال، مقابل 383.694 مليون ريال، منخفضة بنسبة 4.1 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 311.548 مليون ريال، مقابل 330.100 مليون ريال، منخفضة بنسبة 5.6 % على أساس أسبوعي.