شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف مستفيد من «القرض المدعُوم» حتى نهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "الصندوق العقاري" : حجم العقود التمويلية 354 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017

• الوحدات السكنية الجاهزة استحوذت على نحو 55% من إجمالي العقود التمويلية

• برنامج القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال

كشف صندوق التنمية العقارية عن توقيع أكثر من 600 ألف عقد تمويلي ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعُوم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م وبقيمة إجمالية تزيد عن 354 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعُوم بلغ أكثر من 600 ألف مستفيد وبحجم عقود تمويلية تزيد عن 354 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2021م، مبينًا أن "القرض المدعُوم" وللسنة الخامسة على التوالي حقق إنجازات تتجاوز مستهدفاته السنوية مما يؤكد نجاح البرنامج وثقة الأسر السعودية بخياراته التمويلية والسكنية.

وأكد بن ماضي على الدور المحوري للصندوق العقاري في تنمية القطاع العقاري بالمملكة السكني، موضحاً أن منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على نحو 55% من إجمالي العقود التمويلية للبرنامج بمعدل 330 ألفًا، فيما جاء منتج البناء الذاتي بــ 28% واستفادة أكثر من 170 ألف مستفيد، وأكثر ممن 55 ألف مستفيد من منتج وحدات سكنية تحت الإنشاء بـنسبة 9%، بينما استحوذ منتج أرض وقرض على 9 بالمائة وأعداد المستفيدين من المنتج بلغ نحو 44 ألف مستفيد.

وبين أن برنامج القرض المدعوم الذي يُقدم وفق استحقاق فوري لمستفيدي "سكني" أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر منذ انطلاقته، مؤكداً على استمرارية "القرض المدعُوم" والدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف زيادة التملك إلى 70% نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يذكر أن برنامج القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات التمويلية والسـكنية المتنوعة منها البنـاء الذاتـي شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.