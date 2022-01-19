شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمارية سعودية يابانية بـ 6 مجالات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت غرفة جدة لقاء تعريفي سلط الضوء على فرص الاستثمار السعودي الياباني اليابانية في ٦ مجالات شملت: الثقافة والسياحة، وذلك لمناقشة التنمية الحضـريـة، وتطويـر، وتشغيـل الارتباط المكـان والخـدمات ذات الصلـة ومجال التعليم، وذلك لمناقشة التخطيط والتطوير والتقديم خدمات التعليم الإلكتروني التفاعلـي لطـلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ، ودراسة فن الأنيمي.

وفي مجال اللوجستيات : لمناقشة حلول أجهزة الاستشعار و التعرف على الصـور والروبوتات اللوجستيـة وما إلى ذلك ،ومجال الأنظمة الطبية : لمناقشة تطـويـر وتصنيع وبيع وتقديـم الخدمات الفنيـة للمعدات الطبيـة مثل التشخيص . أنظمة الأشعـة السينيـة الطبيـة وأنظمـة التصـويـر بالرنيـن المغناطيسـي وأنظـمـة التشخـيـص بالمـوجـات فـوق الصـوتية، وفي مجال تنمية الموارد البشرية للمرأة بالاضافة إلى مجال الأجهزة المنزلية