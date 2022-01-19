شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 19-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 19-1-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر ببداية التعاملات الصباحية، حيث ثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.25 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي فسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 49.74 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.70 للشراء، 17.84 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.25 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 49.74 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.