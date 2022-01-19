شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للكيماويات: استراتيجية تسويقية جديدة يتم الإعلان عنها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه يجري حالياً التواصل والعمل مع قطاع الكيماويات بمركز تحديث الصناعة IMC: للمشاركة فى إعداد استراتيجية تسويقية لقطاعات المجلس فى الأسواق الجديدة المستهدفة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء منها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه جارى التواصل مع قطاع التصدير والشراكة الأوربية بالمركز لإضافة المجلس على المنصة الخاصة بالشراكة الأوربية، مشيرا إلى أنه جارى بحث إمكانيه تقديم مجموعة من التسهيلات لأعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات المقدمة علي هذة المنصة .

وقال إنه يجرى حاليا التنسيق مع وحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر زوومظ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ أول لقاء خلال الأيام المقبلة مع مستوردين من دولة الأردن.

وقال إنه تم تحديد قائمه بالأسواق المستهدفة ويأتي علي رأسها الدول الإفريقية والتي تعد واحدة من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصريه من الصناعات الكيماوية مثل كينيا والسنغال ونيجيريا وتضم القائمة أيضا كل من العراق وتونس وروسيا ودول أمريكا اللاتينية، سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية أو عبر تطبيق زووم.

كما قال إن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يستهدف تحقيق %20 نمواً سنوياً كحد أدنى؛ لتحقيق 10 مليارات دولار صادرات سنوياً كحد أدنى.