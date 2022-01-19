شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مجمع البنزين الجديد بأسيوط يوفر احتياجات الصعيد بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول يُعد من المشروعات المهمة التى نفذها قطاع البترول في صعيد مصر، والذى شرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أسبوع الصعيد.

وأشار إلى دوره المهم فى توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية وخاصة البنزين الذى يتم توفيره بنسبة 100%، فضلاً عن توفير الجهد والوقت والأمان فى منظومة نقل المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن شبكة خطوط أنابيب البترول تمثل الشرايين الحيوية لتحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية من وإلى مواقع الإنتاج ومصافى التكرير وأماكن الاستهلاك والموانئ سواء للتصدير أو الاستيراد وهو ما يبرز دورها الهام فى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز .

وجاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لمصفاة تكرير أسيوط وشركة أنابيب البترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركتين للعام المالى 2022/2023 .

وأضاف الملا أن الموازنة الجديدة للشركتين تستهدف استثمارات كبيرة تبلغ حوالى 7 مليار جنيه لرفع كفاءة المنظومة الإنتاجية من أعمال تطوير وتحديث للوحدات الإنتاجية الحالية بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة لسلامة العمليات والحفاظ على الموارد البشرية، وكذلك استكمال مشروعات التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يتم تنفيذه فى كافة الشركات البترولية، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من خطوط الأنابيب الجديدة لتواكب خطط الدولة للتوسع فى المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

ومن جانبه وجه وزير التنمية المحلية الشكر للمهندس طارق الملا والعاملين بالقطاع على الإنجازات التي تمت وحجم التطوير الذى شهدته منطقة الصعيد وشاهده الجميع أثناء زيارة الرئيس خلال أسبوع الصعيد وأن هذه الإنجازات تدعو للفخر، مشيداً بما تم تنفيذه في مجالات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة .

وخلال انعقاد الجمعيتين قدم كل من المهندس ماجد الكردى رئيس مصفاة أسيوط لتكرير البترول والمهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول عرضاً توضيحياً حول ملامح الموازنة التخطيطية لعام 2022/2023.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام .