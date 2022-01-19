شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق.. 31 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، استقرار أسعار الدواجن والبيض حيث سجل البيض ثبات عند مستويات أمس حيث تسجل كرتونة البيض مستويات 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و49 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 55 جنيها حسب الأنواع.

أما عن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخري

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها، سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها، سعر الساسو 36 جنيها، كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه، كتكوت ساسو من 3-3.25 جنيه، أمهات بيضاء 19 جنيها