شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إطلاق خدمة تشغيل الغاز لأول منزل بقرية سعود بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم إطلاق خدمة تشغيل الغاز الطبيعي لأول منزل بقرية جزيرة سعود بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالى..

1-نجحت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) فى تدفيع الغاز إلى 2500 وحدة سكنية من إجمالى 6900 عميل مستهدف بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

2- جارى التنسيق على بدء تنفيذ البنية الأساسية بقرية الجمالية.

3-سيتم البدء بتنفيذ باقى القرى المدرجة بالمبادرة فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى لها، حيث يجرى العمل فى أكثر من قرية وقطاع مرة واحدة .

4- تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية يأتى متزامناً مع انتهاء الشركة من تنفيذ خط البولى إيثلين (قطر 315 مم)، إضافة إلى خط الضغط البينى الذى تم إنشاؤه بطول 24كم وضغط تشغيل 7 بار، بداية من مدينة فاقوس، ويمر عبر الأراضى والترع والمصارف حتي مدينة الحسينية.

5- كما تم تركيب منظمين للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مم بار بأطوال 87 كيلو شاملة فرعات المنازل.

6- نجاح الشركة فى توصيل الغاز إلى قرية جزيرة سعود، وإطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة إلى العديد من قرى ومدن محافظة الشرقية، يعتبر من أهم مؤشرات نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة.