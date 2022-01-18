شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أراب للتنمية والاستثمار العقارى، بى أي جي للتجارة والاستثمار، عبر المحيطات للسياحة. إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أراب للتنمية والاستثمار العقارى، بى أي جي للتجارة والاستثمار، عبر المحيطات للسياحة.

البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه. البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.7 مليون ورقة مالية بقيمة 633.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.03%، والعرب على 9.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 83.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14106 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01 ليغلق عند مستوى 3259 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر للمحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.046 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 15%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.452 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 92.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.66%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 14 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.102 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.67%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 4.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.