شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار، عبر المحيطات للسياحة. إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار، عبر المحيطات للسياحة.

البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه. البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.7 مليون ورقة مالية بقيمة 633.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.03%، والعرب على 9.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 83.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14106 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01 ليغلق عند مستوى 3259 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية 101.9 ألف سهم، وباع نظام الإثابة وتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 1.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 1541 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، أكتوبر فارما، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، البنك المصري الخليجي 40 ألف سهم، 1850 سهم، 43 سهم، 19323 سهم، 43 سهم، 96 ألف سهم، 470.2 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية 101.9 ألف سهم، وباع نظام الإثابة وتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 1.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 1541 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، أكتوبر فارما، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، البنك المصري الخليجي 40 ألف سهم، 1850 سهم، 43 سهم، 19323 سهم، 43 سهم، 96 ألف سهم، 470.2 ألف سهم، على التوالي.

ايكميوقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، على الورقة المالية الدولية للصناعات الطبية – ايكمي على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية جلسة 19 يناير الجاري.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 232.2 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينةوأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 258.3 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.24%، شراء الثانية عدد 53 ألف سهم.

إيبيكو أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة الجدوى المبدئية تمهيدًا للسير في الإجراءات القانونية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتصنيع الخامات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر مليون جنيه ورأسمال مدفوع 400 مليون جنيه على أن تكون حصة شركة إيبيكو 25%. إيبيكو أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة الجدوى المبدئية تمهيدًا للسير في الإجراءات القانونية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتصنيع الخامات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر مليون جنيه ورأسمال مدفوع 400 مليون جنيه على أن تكون حصة شركة إيبيكو 25%.

الصعيد للمقاولات أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إسناد تنفيذ مباني بمدينة سوهاج بقيمة تقديرية 700 مليون جنيه.