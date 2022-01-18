الحجرف: تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يخدم المصالح المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف رغبة مجلس التعاون في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن تعزيز هذه العلاقات يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمين العام في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع النائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية - المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكس -، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن الحربي.

وتناولت جلسة المباحثات استعراض تقرير عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي والخطوط العريضة فيما يتعلق بالتعاون التجاري مع مجلس التعاون خلال السنوات المقبلة، والحاجة إلى خلق أجواء تجارية مفتوحة قائمة على قواعد راسخة؛ للمساعدة في استعادة النمو بعد انحسار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكد الأمين العام أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين، وضرورة العمل على دفع مسار مفاوضات التجارة الحرة؛ خدمة للمصالح المشتركة وتحقيقا لأكبر استفادة، من خلال فتح الأسواق، وإزالة الرسوم الجمركية على السلع التجارية، والتعاون في مجال الخدمات، وتحقيق أكبر قدر من المرونة في ملفات التبادل التجاري والاقتصادي.

كما بحث الحجرف في بروكسل خلال لقائه بالمفوض الأوروبي لشؤون الميزانية والإدارة يوهانس هان، سبل التعاون في دعم التعافي الاقتصادي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الجانبين.

وخلال اللقاء أكد الأمين العام حرص دول مجلس التعاون على بحث سبل التعاون مع الاتحاد الأوربي في اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية اللازمة، للإسهام في التغلب على تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتحفيز التعافي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه أثنى يوهانس هان على اللقاء البناء مع الأمين العام، وشدد على أن زيارته تخدم تنفيذ الأولويات الطموحة بين الجانبين من استثمارات وفرص تمويل مستدامة، وغيرها من خطط مطروحة على أجندة الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءين جاءا ضمن زيارة الأمين العام والوفد المرافق له إلى بروكسل، التي التقى خلالها بعدد من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.