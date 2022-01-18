«موهبة» و«منشآت» تحتضنان أفكار السعوديين الإبداعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لتعزيز ‏مجالات التعاون والشراكة بينهم، واحتضان أفكار الموهوبين السعوديين الإبداعية وتحويلها إلى شركات ناشئة.

ومثل «موهبة « في توقيع الاتفاقية الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود المتحمي، فيما مثل «منشآت» محافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد.

وتتضمن الاتفاقية احتضان «منشآت» للأفكار التطبيقية الإبداعية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع» ولأعضاء رابطة موهبة، والمساعدة في تحويلها إلى شركات ناشئة، ضمن مشروع تفعيل منظومة الابتكار، وتقديم الدعم التوجيهي لأفكار ومشاريع طلبة «برامج موهبة الإثرائية البحثية»، وطلبة «تلمذة موهبة»، إضافة إلى تقديم «منشآت» برنامجا تدريبيا في مجال الابتكار وريادة الأعمال خلال «الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي» على مرحلتين؛ الأولى خلال المعارض المركزية، والثانية خلال معرض

إبداع للعلوم والهندسة.

وتقوم «منشآت» بترشيح محكمين للمساهمة في تحكيم المشاريع المشاركة في أولمبياد إبداع، وتقديم كتاب مادة أساسيات ريادة الأعمال لطلاب موهبة، وتدريب المعلمين والمعلمات المرشحين لتنفيذ البرنامج.

ووفق الاتفاقية ستقوم مؤسسة موهبة بترشيح الطلبة الذين يمتلكون حقوق أفكارهم الإبداعية لـ«منشآت»؛ لدراسة اختراعاتهم والنظر في إمكانية احتضانهم في حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في «منشآت»، بجانب تقديم خبراتها في مجال براءات الاختراع ودعم الاستشارات.

وستعمل موهبة على تحديد احتياجات أعضاء رابطة موهبة من خدمات «منشآت»، وترشيح معلمين ومعلمات من منسوبي مدارس الشراكة مع موهبة لتقديم برنامج أساسيات ريادة الأعمال لطلاب المؤسسة.

دور «منشآت»:







احتضان أفكار أولمبياد «إبداع» والمساعدة في تحويلها إلى شركات ناشئة.



تقديم الدعم لمشاريع «برامج موهبة الإثرائية البحثية»، و«تلمذة موهبة».



تقديم برنامج تدريبي خلال «الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي».



ترشيح محكمين للمشاريع المشاركة في أولمبياد إبداع.



تقديم كتاب مادة أساسيات ريادة الأعمال لطلاب موهبة.



تدريب المعلمين والمعلمات المرشحين لتنفيذ البرنامج.



دور «موهبة»: