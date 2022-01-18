الاكتفاء بالتنبيه لـ43% من المخالفات البلدية في المرة الأولى

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وأفادت الوزارة بأن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها لاقتصاديات المدن، من خلال تصنيف المخالفات إلى 5 فئات، جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول وبقية الأمانات في التصنيف الثاني والبلديات على 3 تصنيفات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اللائحة المحدثة شملت تعديل 9 مجموعات للمخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منحت المحال والمنشآت المشمولة باللائحة مدة تتراوح ما بين (90 - 180) يوما لتصحيح أوضاعها، مع تأكيدها على أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.
9 مجموعات للمخالفات:
- مخالفات الأنشطة التجارية
- مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية
- مخالفات الطرق والشوارع
- مخالفات البناء
- مخالفات محطات الوقود
- مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات
- مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية
- مخالفات البيع
- مخالفات المنشآت الصحية
- تفاصيل التحديثات عبر الرابط
- https://bit.ly/3DCU7Qh
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