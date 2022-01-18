وزارة الطاقة

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الجانبين وقعا اتفاقية إطارية للعمل الاستراتيجي، بالإضافة إلى اتفاقية لجمع بيانات الطاقة المتجددة لدعم مشاريع تنمية الطاقة المتجددة على مستوى عالمي وتطوير الهيدروجين الأخضر في السلطنة، وذلك بحلول عام 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تتضمن عمل شركة بي بي على تسجيل وتقييم بيانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مساحة 8000 كلم2.
وستساعد الدراسة السلطنة على اتخاذ القرار بشأن بناء مركز أو مركزين للطاقة المتجددة في المواقع المناسبة كجزء من تنمية هذه الموارد.
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