شكرا لقرائتكم خبر وزارة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الطاقة والمعادن العمانية وقعت اتفاقية مع شركة «بي. بي.» لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الجانبين وقعا اتفاقية إطارية للعمل الاستراتيجي، بالإضافة إلى اتفاقية لجمع بيانات الطاقة المتجددة لدعم مشاريع تنمية الطاقة المتجددة على مستوى عالمي وتطوير الهيدروجين الأخضر في السلطنة، وذلك بحلول عام 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تتضمن عمل شركة بي بي على تسجيل وتقييم بيانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مساحة 8000 كلم2.

وستساعد الدراسة السلطنة على اتخاذ القرار بشأن بناء مركز أو مركزين للطاقة المتجددة في المواقع المناسبة كجزء من تنمية هذه الموارد.