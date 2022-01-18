الاكتفاء بتهميش الصك لترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدل برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» متطلبات ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة والاكتفاء بتهميش صك الأرض عوضا عن تقديم ضمان مالي أو الشيك المصدق.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف في بيان أمس، أن القرار جاء تيسيرا لإجراءات الحصول على رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة عبر الاكتفاء بتهميش صك أرض المشروع كأحد الضمانات التي يقدمها مطور المشروع عوضا عن الضمان المالي والمقدر بـ 20% من تكلفة المشروع، لتعجيل عملية إجراءات تطوير الأراضي دعما لزيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق العقارية.

ويأتي ذلك تيسيرا لإجراءات الحصول على الترخيص وتحفيزا لملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، ضمن الجهود المستمرة لدعم المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة للإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يذكر أن برنامج «وافي» أعلن في وقت سابق بالتعاون مع برنامج «الأراضي البيضاء» عن آلية جديدة لتعجيل وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يمكن ملاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوما، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

تعديل متطلبات ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة:







الاكتفاء بتهميش صك أرض المشروع.



إلغاء تقديم ضمان مالي أو شيك مصدق مقدر بـ20% من تكلفة المشروع.



الأهداف: