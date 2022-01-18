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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للسياحة وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الفنية والتقنية والترويجية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وقع المذكرة كل من الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي والأمين العام لمنظمة السياحة العربية شريف فتحي. وأفاد حنفي في تصريح له عقب التوقيع بأن المذكرة تتضمن عددا من المشروعات المقترحة للتنفيذ منها: إقامة القمة العربية للاستثمار السياحي، وإطلاق منصة ثروة للاستثمار ودعم الجهود المشتركة في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات بين الجانبين.

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