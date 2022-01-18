شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الثروة السمكية: تحسين كفاءة المزارع والبحيرات سبب زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن إنتاج مصر من الأسماك تجاوز 2 مليون طن، وهذا يؤكد تحسين الإنتاج داخل الدولة، حيث وصل نصيب الفرد من الأسماك فى مصر إلى 20.5 كيلوجرام، بدلا من 16 كيلوجرام في الفترة الماضية، أى اقتربت مصر من نصيب المستوى العالمي للفرد من الأسماك.

وأضاف مصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية حرصت على تحسين وزيادة كفاءة البحيرات والمزارع السمكية في الفترة السابقة، وهذا أثر إيجابيا على إنتاج الثروة السمكية، فيما ستضخ المشروعات القومية بالمزارع السمكية الإنتاج بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن هناك ضوابط مشددة ضد أى شخص يخرج عن القانون في صيد الأسماك، لمواجهة الصيد الجائر، في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية في السنوات المقبلة.