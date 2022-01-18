شكرا لقرائتكم خبر عن صعود معظم قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 4.77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معظم مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.77%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.36%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.06%، وصعد قطاعي خدمات النقل والشحن والعقارات بنسبة 0.99%، 0.96%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.55%، وزاد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والموارد الأساسية بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي.

كما ارتفع قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.25%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاعي الخدمات التعليمية والبنوك بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجعت 3 قطاعات وهم الورق ومواد التعبئة والتغليف، الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.88%، 0.24%، 0.13%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.7 مليون ورقة مالية بقيمة 633.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.03%، والعرب على 9.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 83.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14106 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01 ليغلق عند مستوى 3259 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.