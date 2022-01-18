شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط بـ 4.15 مليون برميل يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التزمت أوبك اليوم الثلاثاء بتوقعاتها بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل قوي في عام 2022، على الرغم من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة متوقعة بقاء سوق النفط مدعومة بشكل جيد خلال العام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.