شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام جلسة الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14106 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01 ليغلق عند مستوى 3259 نقطة.