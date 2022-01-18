شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الافتتاح الرسمى لفاعليات بعثة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فاعليات الاجتماعات الثنائية ضمن فاعليات بعثة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى كينيا خلال الفترة من 17 – 18 يناير 2022 بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في نيروبي، وغرفة تجارة وصناعة كينيا.

وافتتح أعمال البعثة كلاً من السفير خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية في كينيا، وعلاء الوكيل رئيس البعثة المصرية ورئيس مجموعة عمل إفريقيا بالمجلس، و Vector Ogal نائب المدير التنفيذي لاتحاد القطاع الخاص الكينى، و Samuel Matonda رئيس غرفة تجارة وصناعة كينيا، إلى جانب Oliver Konjeرئيس وكالة ترويج الصادرات والعلامات التجارية في كينيا.

وتشمل البعثة مشاركة 21 شركة مصرية في مختلف القطاعات الغذائية ومن بينها ( السكر – الدقيق – الحلوى الجافة – العصائر – المربات – التمور – الموالح – الخضر والفاكهة المجمدة – العسل الأبيض – الزيتون وزيت الزيتون – الاجبان – معلبات الخضر والفاكهة) بجانب مشاركة من القطاع المصرفي المصري وشركات الجودة والملاحة لتوفير الدعم للشركات المصرية المشاركة وعملائهم.

كما تشهد فاعليات اليوم الثاني للبعثة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة تجارة وصناعة كينيا والتي تعد أكبر كيان يجمع أهم تجار وصناع كينيا بهدف دفع العلاقات التجارية بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وتوفير الدعم الفني والمعلومات للشركات المصرية والكينية أعضاء الكيانين.

وتأتى فاعليات الاجتماعات الثنائية في إطار حضور عدد كبير من المستوردين الكينين وإقبال أكبر على المنتجات الغذائية المصرية والتي تعد من اهم المنافسين في القطاع الغذائي الكينى نظرا لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية لتمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية الكوميسا حيث تتمتع المنتجات المصرية بإعفاء كامل في مقابل متوسط تعريفة جمركية من %20 – 65% تتحملها الدول المنافسة.

وتعد كينيا أكبر الدول الافريقية غير العربية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بنسبة 21% وبقيمة بلغت 80 مليون دولار، وتحتل المركز 17 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال نفس الفترة.

كما حققت الصادرات الغذائية المصرية إلى كينيا نسبة نمو 9% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بالمقارنة بكامل صادرات عام 2020.

وتأتى أعمال بعثة المجلس إلى كينيا ضمن سلسلة الأنشطة التي تقوم بها مجموعة عمل إفريقيا بالمجلس والتي استهلت أنشطتها الترويجية والتسويقية في مطلع عام 2021 بعد دراسة الأسواق الافريقية المستهدفة وقدرات القطاع الغذائي المصري حيث تم تنظيم عدد 4 بعثات تجارية خلال عام 2021 إلى السودان، جنوب السودان، أوغندا، تنزانيا ويتم استكمالها في عام 2022 ببعثة المجلس إلى كينيا، وذلك في إطار من الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة المصرية للمجلس والقطاع الغذائي لتيسير سبل التصدير ولاسيما التوجه إلى العمق الأفريقي.