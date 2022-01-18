شكرا لقرائتكم خبر عن سبل ناقلاً لوجستياً في مهرجان العسل السابع بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك البريد السعودي "سبل" بوصفه ناقلاً لوجستياً في مهرجان العسل السابع في جازان، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وذلك خلال المدة من 13 - 23 يناير الجاري في محافظة العيدابي.

ويعد مهرجان العسل بجازان مهرجاناً سياحياً يختص بعرض أصناف مختلفة من العسل الذي تعمل على إنتاجه مناحل المنطقة، ورافداً مهماً لتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية بمحافظة العيدابي، وداعماً لتجارة تربية النحل وبيع العسل الذي تشتهر بإنتاجه منطقة جازان.

ويقوم النحّالون من جميع محافظات المنطقة بعرض منتجاتهم من أصناف العسل الطبيعي المختلفة، فضلاً عن التعريف بإمكانات المحافظة السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي غني ومتنوع، ويتخلل المهرجان عدد من الفعاليات المصاحبة، هذا وقد نجح المهرجان في نُسَخه الست الماضية باستقطاب أكثر من 200 ألف زائر ، ويحرص المهتمون من جميع مناطق المملكة على حضوره والمشاركة في فعالياته.

ويقدم البريد السعودي "سبل" خدمات متنوعة لزوار المهرجان، من أهمها خدمة الشحن والتغليف لمنتجات المهرجان داخل مناطق المملكة.

يذكر أن البريد السعودي "سبل" يقدّم الخدمات البريدية اللوجستية، وهو الخيار الإستراتيجي الأول لجميع القطاعات، بوصفه مشغلا وطنيا يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.