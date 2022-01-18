شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في أعلى مستوياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات .

وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".

وبحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر تشرين الأول 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.