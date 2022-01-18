شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق الجملة.. البلطى الأسواني بـ 17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الثلاثاء استقرارها، وفقا لما أعلنته شعبة الأسماك، نتيجة توافر الكميات في الأسواق، حيث بلغ سعر السمك البلطي 21 إلى 25 جنيهًا بالنسبة للحجم 1، ويبلغ البلطى حجم 2 سعر يتراوح بين 17 إلى 20 جنيها، بينما تراوح سعر البلطى الأسوانى بين 17 إلى 37 جنيها وبلغ سعر الفيلية البلطى 30 إلى 110 جنيهات، وفق أسعار سوق الجملة.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو مستويات تصل إلى 400 إلى 460 جنيها، وجمبرى مقاس 1 تسجل 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 تسجل 200 إلى 260 جنيها، ويبلغ الجمبرى المجمد 85 إلى 165 جنيها.

أما بالنسبة لسعر السمك المكرونة المجمدة، فقد سجلت 20 إلى 30 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها، والقرش من 30 إلى 40 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 130 جنيها، البربون 32 إلى 48 جنيها، البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها، وفق الأسعار بسوق الجملة.