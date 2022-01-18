شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحويل سيارات الأجرة في أسوان إلى الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والداخلية، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في أسبوع الصعيد، بتحويل سيارات الأجرة التي تستخدم الوقود السائل في أسوان إلى الغاز الطبيعى، والتي تبنت وزارة الداخلية تنفيذها، بالتعاون مع قطاع البترول، وذلك بشكل مجانى للسيارات الأجرة تزامناً مع احتفالات اسوان بعيدها القومى.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالي ..

1-شملت عمليات التحويل التي نفذتها شركتا غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول في نشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز نحو 800 سيارة اجرة بالمحافظة حتى الان بدلاً من الوقود السائل لتزيد اعداد السيارات المحولة بالغاز الطبيعى بنسبة 100% وبما يمثل نجاحاً جديداً يضاف الى المبادرة الرئاسية للتوسع بإستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

2- اصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من التوجيهات التي من شأنها التيسير على اهالى اسوان في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

3- شملت الدفع بالمحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى الى اسوان بطاقة تموين 500 سيارة يومياً لتقدم خدماتها لأهالى اسوان.

4- بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ توجيهات مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة غازتك لتموين السيارات بالغاز.

5-ووجه المهندس طارق الملا في هذا الاطار ايضاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ 8 محطات جديدة يبدأ تشغيلها تباعا اعتبارا من نهاية يناير الحالي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

6-ليصل عدد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعى للسيارات الى 9 محطات بما يضمن توفير الخدمة لأهالى اسوان بسهولة ويسر.

7-جارى حالياً الإعداد لتشغيل المحطة التى تم اقامتها بالتعاون بين شركتى غازتك والنيل لتسويق البترول بطاقة تموين 1200 سيارة يومياً ، كما يجرى تنفيذ 4 محطات أخرى بالتعاون بين غازتك ومصر للبترول بخلاف 3 محطات يجرى اقامتها بالتعاون بين شركتى كارجاس والتعاون والنيل .