شكرا لقرائتكم خبر عن المونيتور: المملكة تعزز عدد مصانع إنتاج المعادن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «المملكة تسعى للحصول على استثمارات تعدينية بقيمة 170 مليار دولار بحلول 2030».

أكد موقع «المونيتور» العالمي، أن الحكومة السعودية تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمار لتعدين المعادن في البلاد كجزء من خطط التنويع الاقتصادي، وأملاً في الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على هذه المعادن.

وقال الموقع: «تواصل المملكة لزيادة إنتاجها من المعادن»، مشيراً إلى أن أكثر من 1290 مصنعاً تنتج الآن منتجات معدنية في المدن الصناعية السعودية، حيث ساعد الاستثمار المحلي والدولي في زيادة عدد مصانع المعادن.

وبحسب الموضوع الذي نشره الموقع، وترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، تمتلك المملكة أكبر احتياطيات معدنية في الشرق الأوسط. وأردف «المونيتور»: «المملكة غنية بشكل خاص بالذهب والفضة والرصاص والقصدير، من بين معادن أخرى».

ويعد إنتاج المعادن جزءاً رئيسياً من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وتابع الموقع: «تخطط المملكة العربية السعودية لطرح 3 تراخيص تعدين على الأقل في مزاد علني في عام 2022، بما في ذلك الودائع في منجم خنايقوية، والتي تشمل ما يقدر بنحو 26 طنا من النحاس والزنك»، كما تسعى المملكة للحصول على استثمارات تعدينية بقيمة 170 مليار دولار بحلول عام 2030.