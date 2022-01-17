شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار تُنظِّم أعمال المنتدى السعودي - الكوري غداً في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظّم وزارة الاستثمار غداً في الرياض ، أعمال المنتدى السعودي – الكوري ، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين من البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى -الذي يشارك فيه العديد من الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار-حفل توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، كما سيتم استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة وعرض عن "استثمر في السعودية"، بالإضافة إلى استعراض آفاق العلاقة الإستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية.

ويعقب انطلاق المنتدى انعقاد اجتماعات لجنة الرؤية السعودية – الكورية 2030 بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك ورؤساء اللجان الفرعية وقادة القطاع الخاص من البلدين.