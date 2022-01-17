شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، رغبة مجلس التعاون تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد والأوروبي لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها معالي الأمين العام، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع النائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية - المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكس،بحضور معالي رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

وتناولت جلسة المباحثات استعراض تقريرٍ عن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي والخطوط العريضة فيما يتعلق بالتعاون التجاري مع مجلس التعاون خلال السنوات القادمة، والحاجة إلى خلق أجواء تجارية مفتوحة قائمة على قواعد راسخة؛ للمساعدة في استعادة النمو بعد انحسار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكد معالي الأمين العام أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين، وضرورة العمل على دفع مسار مفاوضات التجارة الحرة؛ خدمة للمصالح المشتركة وتحقيقاً لأكبر استفادة، من خلال فتح الأسواق، وإزالة الرسوم الجمركية على السلع التجارية، والتعاون في مجال الخدمات، وتحقيق أكبر قدر من المرونة في ملفات التبادل التجاري والاقتصادي.