شكرا لقرائتكم خبر مصرف الراجحي يصدر صكوكا بقيمة 6.5 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال بقيمة 6.5 مليارات ريال، مبينا أنه سيتم تسوية الصكوك بتاريخ 23 يناير الجاري.

وأوضح المصرف في بيان أمس على (تداول) أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 6,500 صك، بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار. فيما بلغت القيمة الاسمية للصك مليون ريال، وبعائد 3.5% ثابت سنويا مدفوعة على أساس ربع سنوي اعتبارا من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ 23/01/2027. وبعد ذلك سيعدل عائد الصك في تاريخ التعديل، كما لا يوجد تاريخ استحقاق.

وأكد البيان أنه يجوز للمصرف استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك. مشيرا إلى أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك.

وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة

واللوائح ذات العلاقة.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 3 يناير 2022 عن بدء طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي من خلال طرحها طرحا خاصا داخل السعودية.

ولا تتحمل هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تقدم أي تعهدات بخصوص دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي خسارة جراء نشره، أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

كما يتحمل المصدر المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة فيه ويؤكد وفقا لما توصل إليه أنه وبعد إجراء جميع الإجراءات المعقولة، لا توجد حقائق أو معلومات أخرى والتي من الممكن أن يجعل إغفالها الإفصاح مضللا أو غير كامل أو غير دقيق.

صكوك مصرف الراجحي

نوع الإصدار

صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي

قيمة الطرح

6.5 مليارات ريال

العدد الإجمالي

6500 (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).

القيمة الاسمية

مليون ريال

عائد الصك

3.5 % ثابت سنويا مدفوعة على أساس ربع سنوي

مدة الاستحقاق

لا يوجد

شروط أحقية الاسترداد

يجوز للمصرف استرداد الصكوك في حالات معينة

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

شركة الراجحي المالية كمدير الاكتتاب ومدير لسجل الاكتتاب