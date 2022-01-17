شكرا لقرائتكم خبر عن 82.8 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب في سندات الخزانة بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الأجانب صافي شراء في سندات الخزانة المدرجة بالبورصة المصرية، بلغت 82.8 مليون جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما ارتفعت مؤشرات البورصة باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175.5 مليون ورقة مالية بقيمة 723.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.14% والعرب على 11.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، 502.8 ألف جنيه، 36.7 مليون جنيه، 308.2 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 4645 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.