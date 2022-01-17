شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 17-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي اي جي للتجارة والاستثمار. إيقاف تداول 7 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي اي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 518 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه. البورصة تربح 518 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.430 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175.5 مليون ورقة مالية بقيمة 723.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.14% والعرب على 11.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، 502.8 ألف جنيه، 36.7 مليون جنيه، 308.2 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 4645 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

صفقاتأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على سهمي بنك التعمير والإسكان، البنك المصري الخليجي، لعدد 280 ألف سهم للأولى بقيمة 13.44 مليون جنيه، 1.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وأعلنت إدارة البورصة، تقدم مصرف أبو ظبى الاسلامى - مصر ، قد تقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة راس المال المرخص به من 4 مليار جنيه مصري الى جنيه الى 7 مليار جنيه ؛ علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية .

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) 5 آلاف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 25 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 6113 سهم، 10 أسهم، 190 ألف سهم، 947.4 ألف سهم، 280 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) 5 آلاف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 25 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 6113 سهم، 10 أسهم، 190 ألف سهم، 947.4 ألف سهم، 280 ألف سهم، على التوالي.





أسهم خزينةأعلنت شركتي الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 450 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.24%، شراء الشركة الثانية 182.8 ألف سهم خزينة.





أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أنها قد أضافت تعاقدات جديدة بقيمة 785 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الرابع من عام 2021، وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في نهاية العام المالي 2021 إلى 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، وتمثل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط نسبة قدرها 55% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2021 والتي تضمنت مشروعات النقل والطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية ومشروعات المياه في جمهورية مصر العربية وتونس، وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة نسبة قدرها 45% من الإجمالي بقيادة المشروعات في القطاع التجاري.

كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 6.1 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021، مما يعكس زيادة طفيفة فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة والتى تم تحقيقها فى 30 سبتمبر 2021.





راميداأعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، بدء إنتاج المستحضر الدوائي «Molnupiravir Rameda» المضاد للفيروسات، بعد حصولها على التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية، وتقوم شركة راميدا بتنسيق خطط إنتاجها مع هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لضمان تلبية احتياجات السوق من هذا الدواء في الوقت المناسب على الوجه الأكمل.