أمير الجوف يؤكد على تسريع العمل في مشروع المطار الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف تذليل جميع المعوقات التي تعترض سير العمل في مشروع مطار الجوف الدولي، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في وقته المحدد.

واطلع أمير الجوف، خلال استقباله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج والوفد المرافق له، على تقرير مفصل عن سير العمل في مشروع مطار الجوف الدولي الذي يجري العمل فيه ومراحل العمل، وأبرز التحديات التي تواجهه، وبحث الخطوات اللازمة لتذليل المعوقات.

من جانبه أوضح رئيس هيئة الطيران المدني، أن مشروع مطار الجوف يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الهيئة وشركة مطارات القابضة لإنجازه، معربا عن شكره لأمير الجوف على متابعته الحثيثة للمشروع، وتوجيهه بتذليل العقبات كافة التي تعترض سير العمل فيه.

يذكر أن مطار الجوف الدولي الجديد من أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، ويحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من أمير الجوف، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز نشاط النقل والحراك والتنموي والاقتصادي والسياحي في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد الموكلي، وعدد من المسؤولين في الشركة.