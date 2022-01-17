«سكني» يتيح آلاف الوحدات الجديدة للحجز الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج سكني عن إتاحة الحجز في آلاف الوحدات السكنية الجديدة بعدد من المشاريع المطروحة، داعيا المواطنين الراغبين في الحصول على أي من هذه الوحدات للحجز عبر بوابته الالكترونية وتطبيق «سكني» على الهواتف الذكية، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في ضخ المزيد من الوحدات السكنية تحت الإنشاء، لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن الوحدات المتاحة للحجز تتنوع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، موزعة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، مؤكدا على دوره في توفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، ضمن مشاريعه السكنية تحت الإنشاء التي توفر معايير جودة الحياة وجميع الخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين، ضمن أحياء سكنية نموذجية بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

ويستعرض تطبيق وموقع «سكني» 112 مشروعا سكنيا توفر أكثر من 147 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، حظيت معظمها بحجوزات عالية وصلت بعضها إلى 100%، إذ تأتي تلك المشاريع ضمن بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة، بهدف توفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة لزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويتم تنفيذ المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين المؤهلين، وتشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، بهدف توفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وتصاميم ومساحات متنوعة وجودة عالية تلبي طلبات واحتياجات الأسر السعودية، في إطار جهود برنامج «سكني» لتوفير الحلول التمويلية والخيارات السكنية.

يذكر أن «سكني» تمكن من خدمة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال 2021، منها أكثر من 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويقدم تطبيق وموقع «سكني» عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد» وإمكانية إصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، و»السوق العقاري» وغيرها من الخدمات.

وحدات للحجز على تطبيق وموقع «سكني»

112 مشروعا

147 ألف وحدة

223 مخططا

180 ألف أرض