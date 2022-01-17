دبلوم خدمة المطارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنته الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، بمشاركة 130 متدربا ومتدربة سيتم تأهيلهم مهنيا وعمليا لتمكينهم من العمل في مطار البحر الأحمر الدولي. ويأتي تدشين البرنامج على هامش اتفاقية الشراكة التي أبرمت بين الأكاديمية السعودية وشركة البحر الأحمر للتطوير والتي تأتي ضمن إطار توجه الأكاديمية لتطوير شراكاتها في مجال التدريب لما يلعبه من دور فاعل ومؤثر في تأهيل العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، كما يأتي ضمن مسؤوليات الأكاديمية تجاه توطين صناعة الطيران المدني بالكوادر البشرية من الشباب السعودي المؤهل بأحدث التقنيات.



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