القومى للحوكمة يختتم المرحلة الثالثة من المعسكر التدريبى "الأفكار الإبتكارية"

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القاهرة - سامية سيد - اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فعاليات المرحلة الثالثة من المعسكر التدريبي "الأفكار الإبتكارية" لمجموعة من المشاركين بمبادرة "كن سفيرا"؛ وذلك تحت مظلة مشروع مختبر الابتكار المستدام.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مشروع مختبر الابتكار المستدام يساهم في إكمال الحلقة بين مخرجات مبادرة "كن سفيرًا" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، والتي تهيء الشباب لاستيعاب وتبني فكر وأهداف التنمية المستدامة، ثم تحويل هذه الأفكار إلي مشروعات مبتكرة تستهدف تحقيق تلك الأهداف، من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدم تحت مظلة كل مختبر، من أنشطة احتضان ومسرعات أعمال وخدمات استشارية وتقديم الدعم الفني والتقني، وذلك من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات. وأكدت شريف أهمية نشر الوعي بالأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وهي الفكرة الأساسية وراء إنشاء المختبر.

وأضافت شريف أن الهدف الرئيس من عقد هذا المعسكر التدريبي هو مساعدة المشاركين من شباب خريجي وطلاب الجامعات المصرية المختلفة على خلق أفكار إبتكارية لمشاريع تحقق أهداف التنمية المستدامة، لذلك استهدف المعسكر في مراحله الثلاث الشباب المهتمين بتحويل أهداف التنمية المستدامة لمشروعات إبتكارية.

وتتمثل أهداف المعسكر التدريبي في وصف العملية المنهجية لتحديد وحل المشكلات، إيجاد إطار عمل ناجح ومثمر وفق منهجيات التفكير التصميمي، التعريف بالأدوات التي يمكن استخدامها في كل مرحلة وفقا لمعطيات كل مشروع، فضلا عن تحديد المشكلات بشكل علمي مبني على المستخدم، مع وضع تصور للحلول الممكنة، إلى جانب تنفيذ نماذج أولية لهذه الحلول وتجربتها والتوصل إلى حلول نهائية، بالإضافة إلى تصميم نموذج لخطة عمل ناجحة تلائم احتياجات المستخدم وتستطيع المنافسة في السوق.