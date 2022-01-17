شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 17-1-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 17-1-2022، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.69 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.63 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.27 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.80 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.80 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.69 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.69 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.27 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي48.07 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.