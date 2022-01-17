شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقاري تمنح 8.1 مليار جنيه تمويلات لعملائها خلال 2021 بزيادة 138.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري قامت بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%، وأرجع ذلك إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.

وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ58.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 35.5%، وعزا هذا الارتفاع إلى تعافي نشاط التأجير التمويلي من حالة التباطؤ التي سادت عام 2020 نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وذكر "عمران"، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%، مرجعًا سبب ذلك إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي.

أشار محمد عمران، إلى أن إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية بلغ 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 24.8%، وبلغت قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنة بـ4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 8.4%، وبلغت قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنةً بـ858.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 13.4%.

وتابع أن قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث بلغ 4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنةً بـ2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 60.1%.

أشار محمد عمران، إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.