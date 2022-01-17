شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 3240 وحدة سكنية بمشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة 6 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 6/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء 11/10/2022، في تسليم 3240 وحدة سكنية من تسليمات مشروع «دار مصر» المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية منطقة الأندلس كود (211 - 311 – 431) بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 7، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارة 8، يوم الإثنين 7/2/2022، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 8/2/2022، ووحدات العمارة 152، يوم الأربعاء 9/2/2022، ووحدات العمارة 59، يوم الأحد 13/2/2022، ووحدات العمارة 60، يوم الإثنين 14/2/2022، ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 62، يوم الأربعاء 16/2/2022، ووحدات العمارة 89، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارة 95، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الأربعاء 23/2/2022.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 97، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 285، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 286، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 121، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 122، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 123، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 124، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 157، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 158، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الأربعاء 16/3/2022، ووحدات العمارة 113، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 114، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 135، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 136، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 137، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارة 138، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 296، يوم الثلاثاء 29/3/2022، ووحدات العمارة 297، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 83، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 84، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 111، يوم الأربعاء 6/4/2022.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 112، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارة 145، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارة 146، يوم الثلاثاء 12/4/2022، ووحدات العمارة 147، يوم الأربعاء 13/4/2022، ووحدات العمارة 153، يوم الأحد 17/4/2022، ووحدات العمارة 154، يوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارة 214، يوم الثلاثاء 19/4/2022، ووحدات العمارة 215، يوم الأربعاء 20/4/2022، ووحدات العمارة 216، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارة 217، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارة 218، يوم الثلاثاء 26/4/2022، ووحدات العمارة 219، يوم الأربعاء 27/4/2022، ووحدات العمارة 222، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارة 223، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارة 224 يوم الثلاثاء 10/5/2022، ووحدات العمارة 225، يوم الأربعاء 11/5/2022، ووحدات العمارة 226، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارة 227، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارة 228، يوم الثلاثاء 17/5/2022، ووحدات العمارة 229، يوم الأربعاء 18/5/2022، ووحدات العمارة 241، يوم الأحد 22/5/2022، ووحدات العمارة 242، يوم الإثنين 23/5/2022، ووحدات العمارة 243، يوم الثلاثاء 24/5/2022، ووحدات العمارة 244، يوم الأربعاء 25/4/2022، ووحدات العمارة 245، يوم الأحد 29/5/2022، ووحدات العمارة 246، يوم الإثنين 30/5/2022، ووحدات العمارة 247، يوم الثلاثاء 31/5/2022، ووحدات العمارة 248، يوم الأربعاء 1/6/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 264، يوم الأحد 5/6/2022، ووحدات العمارة 265، يوم الإثنين 6/6/2022، ووحدات العمارة 273، يوم الثلاثاء 7/6/2022، ووحدات العمارة 274، يوم الأربعاء8/6/2022، ووحدات العمارة 275، يوم الأحد 12/6/2022، ووحدات العمارة 276، يوم الإثنين 13/6/2022، ووحدات العمارة 277، يوم الثلاثاء 14/6/2022، ووحدات العمارة 278، يوم الأربعاء 15/6/2022، ووحدات العمارة 279، يوم الأحد 19/6/2022، ووحدات العمارة 280، يوم الإثنين 20/6/2022، ووحدات العمارة 256، يوم الثلاثاء 21/6/2022، ووحدات العمارة 257، يوم الأربعاء 22/6/2022، ووحدات العمارة 270، يوم الأحد 26/6/2022، ووحدات العمارة 259، يوم الإثنين 27/6/2022، ووحدات العمارة 260، يوم الثلاثاء 28/6/2022، ووحدات العمارة 261، يوم الأربعاء 29/6/2022، ووحدات العمارة 233، يوم الأحد 3/7/2022، ووحدات العمارة 234، يوم الإثنين 4/7/2022، ووحدات العمارة 236، يوم الثلاثاء 5/7/2022، ووحدات العمارة 237، يوم الأربعاء 6/7/2022، ووحدات العمارة 239، يوم الأحد 17/7/2022، ووحدات العمارة 240، يوم الإثنين 18/7/2022، ووحدات العمارة 208، يوم الثلاثاء 19/7/2022، ووحدات العمارة 209، يوم الأربعاء 20/7/2022.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 210، يوم الأحد 24/7/2022، ووحدات العمارة 211، يوم الإثنين 25/7/2022، ووحدات العمارة 212، يوم الثلاثاء 26/7/2022، ووحدات العمارة 213، يوم الأربعاء 27/7/2022، ووحدات العمارة 230، يوم الأحد 31/7/2022، ووحدات العمارة 231، يوم الإثنين 1/8/2022، ووحدات العمارة 200، يوم الثلاثاء 2/8/2022، ووحدات العمارة 201، يوم الأربعاء 3/8/2022، ووحدات العمارة 202، يوم الأحد 7/8/2022، ووحدات العمارة 203، يوم الاثنين 8/8/2022، ووحدات العمارة 206، يوم الثلاثاء 9/8/2022، ووحدات العمارة 207، يوم الأربعاء 10/8/2022، ووحدات العمارة 204، يوم الأحد 14/8/2022، ووحدات العمارة 205، يوم الإثنين 15/8/2022، ووحدات العمارة 183، يوم الثلاثاء 16/8/2022، ووحدات العمارة 184، يوم الأربعاء 17/8/2022، ووحدات العمارة 185، يوم الأحد 21/8/2022، ووحدات العمارة 186، يوم الإثنين 22/8/2022، ووحدات العمارة 187، يوم الثلاثاء 23/8/2022، ووحدات العمارة 188، يوم الأربعاء 24/8/2022، ووحدات العمارة 174، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة 191، يوم الإثنين 29/8/2022، ووحدات العمارة 189، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة 190، يوم الأربعاء 31/8/2022.

وأكد المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 175، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة 176، يوم الإثنين 5/9/2022، ووحدات العمارة 177، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة 178، يوم الأربعاء 7/9/2022، ووحدات العمارة 179، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة 180، يوم الإثنين 12/9/2022، ووحدات العمارة 181، يوم الثلاثاء 13/9/2022، ووحدات العمارة 182، يوم الأربعاء 14/9/2022، ووحدات العمارة 164، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة 166، يوم الإثنين 19/9/2022، ووحدات العمارة 167، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة 168، يوم الأربعاء 21/9/2022، ووحدات العمارة 169، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة 170، يوم الإثنين 26/9/2022، ووحدات العمارة 171، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة 192، يوم الأربعاء 28/9/2022، ووحدات العمارة 103، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة 194، يوم الإثنين 3/10/2022، ووحدات العمارة 195، يوم الثلاثاء 4/10/2022، ووحدات العمارة 196، يوم الأربعاء 5/10/2022، ووحدات العمارة 197، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة 198، يوم الإثنين 10/10/2022، ووحدات العمارة 199، يوم الثلاثاء 11/10/2022.